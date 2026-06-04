中国の北京で民主化運動の学生らを軍が武力鎮圧し多くの死傷者が出た「天安門事件」から4日で37年となります。高齢化する遺族は事件が風化することを危惧しています。37年前の6月4日、天安門広場に民主化を求め集まった学生らを共産党政権が軍を使い、武力で鎮圧しました。中国当局の発表では死者は319人ですが、実際はこれよりはるかに多いと指摘されています。当時19歳の息子を銃撃で亡くし、2026年で88歳になる張先玲さん。張さ