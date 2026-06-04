高齢化に伴う多死社会の進展で、火葬需要の増加が見込まれるとして、東京都は4日、将来的な体制の確保に向けた検討会の第1回会合を開いた。都内自治体の首長や有識者が参加し、火葬場の新設、増強といった対応策や民間火葬場への行政関与の在り方を協議。本年度内に議論を取りまとめる。都によると、東京23区では9カ所ある火葬場のうち民営が7カ所を占める。23区長でつくる特別区長会と都は、民間施設で経営主体や経営方針が変