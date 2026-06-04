【漫画】本編を読む『今日もカフェななくさ日和』（み〜/KADOKAWA）は、動物たちが暮らす街の小さなカフェを舞台に、個性豊かな獣民たちの心が少しずつ通い合っていく日々を描いたハートフルなファンタジー。SNSで人気を集めた作品がフルカラーで書籍化された本作は、かわいらしいキャラクターたちの魅力を描きながら、「居場所とは何か」を優しく問いかける物語でもある。舞台となるのは、「こごみ市はこべら町793番地」にある