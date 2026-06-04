女優の山口智子（61）が4日、自身のインスタグラムを更新し、「心から尊敬」する人気女優との2ショットを公開した。「水原希子さんと、ラジオ『ベサメムーチョ』でたくさんおしゃべりしました」と書き出し、パーソナリティーを担当するBAY FM「山口智子 べサメムーチョ」（土曜後6・00）に女優・水原希子がゲスト出演することを報告。「続々と映画撮影に挑み、ちょうどタイから帰国したばかりというKIKOちゃん。自然派コスメ