“投打”の二刀流で先発したロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）。打っては3安打、投げては無失点で6勝目と投打で活躍しました。二刀流で出場した試合では、2試合連続で先頭打者ホームランを放っていた大谷選手。第一打席はセカンド強襲の内野安打で、7試合連続ヒットをマークします。投げては、ストレートの球威に変化球の切れも抜群でした。6回を投げ、許したヒットはわずか2本、圧巻の無失点ピッチングを披露します。