N.D.Promotion、オールブルーで構成されたαZ世代を対象としたシンクタンク組織「αZ総研」は6月4日、「2026年上半期トレンドランキング」を発表した。調査は2026年5月1日〜5月17日、全国239名(小学生以下4名、中学生12名、高校生61名、18歳〜22歳94名、23歳〜25歳36名、26歳〜28歳32名)を対象にインターネットで行われた。αZ世代が選ぶトレンドランキング○流行った言葉流行った言葉TikTokで流行ったセリフや、音源と合わせたミ