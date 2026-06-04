ガールズグループI.O.I出身の歌手チョン・ソミの父親が、韓国人の妻と結婚した当時に経験した偏見について語った。6月3日、女優ソヌ・ヨンニョの個人YouTubeチャンネルにチョン・ソミの父で、カナダ出身の俳優マシュー・ドウマが出演し、さまざまなトークを繰り広げた。【写真】チョン・ソミ、日本のタクシーで“土足上げ”現在、韓国でスモークサーモン専門レストランを経営しているドウマは、家族の話や教育方針、国際結婚にまつ