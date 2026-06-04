韓国代表が6月4日（日本時間）、米ユタ州ソルトレイクシティで行われた強化試合でエルサルバドルを1-0で破った。北中米W杯へ向けた最終リハーサルは、イ・ドンギョンの直接フリーキックによる先制点を守り切っての完封勝利。心配された負傷者も出ず、韓国はこれ以上ない状態で本番へと臨む。【注目】“8位”の日本と対照的…「最低クラス」と評価された韓国の欠点とは完封勝利を見届けたホン・ミョンボ監督は「日程を全て終え、負