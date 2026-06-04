◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）１週前追い切り＝６月４日、栗東トレセン連覇を狙うメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）は太宰啓介騎手＝栗東・フリー＝（レースは武豊騎手）を背に、栗東・ＣＷコースで単走。直線で一杯に追われると、大きなストライドで駆け抜けた。時計は６ハロン８０秒８で、ラスト１ハロンも１１秒１と優秀な数字をマークした。石橋