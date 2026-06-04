◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―オリックス（４日・東京ドーム）巨人に同一カード３連敗を阻止したいオリックス・岸田護監督が打線を組み替えた。太田を「４番・一塁」で先発起用。右ふくらはぎ打撲から３日の巨人戦（東京ドーム）で代打として復帰し、９回に二塁打を放っていた。中堅の定位置をつかみかけていた渡部はベンチスタート。中川が中堅、山中が右翼に入った。１（中）中川２（左）西川３（三）