７代目三遊亭円楽、三遊亭萬橘が４日、東京・池之端しのぶ亭で会見を行い、「五代目円楽一門会〜新体制発足記念落語会〜」（８月２０・２１日、東京・有楽町朝日ホール）を開催することを発表した。全３公演。同２０日昼公演の主任は、一門きっての実力派・三遊亭兼好が務める。ゲストに日本テレビ系「笑点」の司会・春風亭昇太、立川談春が登場する。同日夜公演の主任は三遊亭萬橘で、ゲストは桂文枝、神田伯山。２１日夜公演