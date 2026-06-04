【メタファー：リファンタジオ ヒュルケンベルグ DX ボーナス版】 発売：2027年10月～2028年1月 価格：222,090円 プライム1スタジオは、スタチュー「メタファー：リファンタジオ ヒュルケンベルグ DX ボーナス版」をプライム1スタジオ公式オンラインストアにて6月4日より予約受付を開始した。発売は2027年10月～2028年1月を予定し、価格は