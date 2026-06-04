4日、山に囲まれた静岡･河津町の線路沿いでは。（永見 佳織 アナウンサー）「重機が入り、土砂の撤去作業が進められています。山肌見ますと水が流れていまして、まだ泥のようなものが、辺りを埋め尽くしています。取り除いた泥を運んではいるんですが、なかなか、その量というのは減っているという感じには見えません」朝から作業員が流れ込んだ土砂の撤去作業に追われていました。3日、静岡県内に最接近した台風6号。（カメ