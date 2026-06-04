アイドルグループ・乃木坂46の4期生、金川紗耶（24）が6月30日に発売する1st写真集のタイトル『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）の裏表紙4種が公開された。【写真】乃木坂46金川紗耶1st写真集裏表紙一覧通常版には、さわやかな青空とキラキラな笑顔がまぶしい、まさに王道アイドルといわんばかりのカットを採用。ヘルシーな魅力や持ち前の美脚も際立つ1枚となっている。楽天ブックス限定版には、お散歩中に見