フィギュアスケート選手の島田麻央が4日、都内で行われた“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（12日公開）のジャパンプレミアに出席した。【写真】かっこいい！クールにポーズを決めるYUMEKI華麗なスピンをしながら登場した島田。この日は、スパンコールがちりばめられたアウターにレザージャケットを羽織った“マイケルスタイル”で登場した。MCからは「いつかマイケルの