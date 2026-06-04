衆議院の議員定数削減について自民党の鈴木幹事長は4日、比例代表のみ、定数のおよそ1割にあたる45議席を削減することで調整を進めるよう、高市首相から指示を受けたことを明らかにしました。中継です。今国会での議員定数削減の実現は、自民党と日本維新の会の連立合意の柱です。会期末まであと1か月半となる中で、高市首相がトップダウンで方針を示した形です。自由民主党・鈴木幹事長「先日、高市総裁とも面会をしたところでご