ボートレース三国の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第12戦三国プリンスカップ」は4日、2日目を終えた。安定板が付いていた初日を1、2着でクリアしていた浜野斗馬が、安定板が外れた2日目9Rも4コースからうまく差して2着。オール2連対を継続して得点率は8・67、2日目終了時点でトップに立っている。「安定板が外れた方がいいですね。今のレースも凄く乗りやすかったし、回ってから押す感じも良かった。足はかなりいいと