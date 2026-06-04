都内の公立小学校に勤務する教諭の男が、教え子の女子児童の下着を盗撮したなどとして逮捕されました。警視庁によりますと、都内の公立小学校の教諭・杉野佑容疑者は2024年、教え子の当時11歳の女子児童に「ブリッジ」をさせ、下半身を撮影するわいせつな行為をした疑いがもたれています。杉野容疑者は、女子児童を体力測定をすると言って呼び出し、「あと10秒頑張れ、A評価にするから」などと言って、児童にブリッジをさせている