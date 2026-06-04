宮内庁は４日、高円宮妃久子さまが今月１０〜２２日の日程でスウェーデンと米国、メキシコの３か国を訪問されると発表した。スウェーデンではカール１６世グスタフ国王夫妻の結婚５０周年を記念した祝賀行事に出席した後、日本サッカー協会の名誉総裁として、サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）開催地の米国へ移動。日本対オランダ戦を見た後、メキシコで開かれる日本対チュニジア戦も観戦される。