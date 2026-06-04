物価高の要因である円安。歯止めをかけることを念頭に日銀総裁が「利上げ」の可能性に踏み込みましたが、目立った効果はナシ。いったいなぜなのでしょうか。きょうも1ドル＝160円に迫る時間帯が長かった為替相場。長引く中東の混乱でドル買い・円売りが続くなか、政府・日銀は…三村淳 財務官（今年4月）「これは最後の退避勧告として申し上げます」160円のラインを念頭に、4月から5月にかけて総額11兆円の“実弾介入”を実施