サッカー日本代表の長友佑都選手や堂安律選手らが、FIFAワールドカップ2026に向け、キャンプ入りしているメキシコ・モンテレイにて、現地メディアの取材を受ける様子が話題となっています。今回、長友選手や板倉滉選手、堂安選手ら複数人の選手が現地メディアの取材を受けたのは、ピッチでも、スタジアム内でもなく路上。手にはスマホ、代表のジャージー姿で、歩道橋とみられる場所を徒歩で移動中に取材されました。先頭を歩く長友