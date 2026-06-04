都内のメーカーに勤める30代のAさんは、週に数回の雑談配信が人気を呼び、視聴者から「応援してるよ！」と多くの投げ銭をもらうようになりました。そして気がつけば、年間の収益はシステム手数料を差し引いても20万円を超えることに。【写真】年末ジャンボを8039人で共同購入3600万円の投資結果が衝撃この収入に対してAさんは「これはファンからの個人的な贈り物だから、贈与税の対象になるはず。年間110万円以下なら非課税だし