ホンダの新型「ちいさいスポーツカー」に注文殺到！次世代のモビリティに向けて積極的な挑戦を続け、クルマ好きの視線を集めているホンダ。同社の最新モデルとして注目を集めているのが、2026年5月22日に発売された「スーパーワン」です。小型車登録で130万円のCEV補助金の対象となり、実質的な購入費用を大幅に抑えられるメリットもあって予約が殺到。納期は年内ともいわれるなど、高い人気を集めている様子です。【画像】超