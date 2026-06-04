ドウシシャは、ファン付きシーリングライト「CIRCULIGHT（サーキュライト）」シリーズの新モデル『サーキュライト HELIX（ヘリックス）』のクラウドファンディングプロジェクトを、6月4日よりMakuakeにて開始することを発表した。 【画像あり】ファンとシーリングライトで気流が見える商品外観 「CIRCULIGHT」は“風と光の融合”をコンセプトに、サーキュレーターと照明