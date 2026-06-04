ダンロップがみせる！ データで異常を即検知2026年5月27日から29日までの3日間、パシフィコ横浜（横浜市西区）を会場に、「人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA」が開催されました。同展では、最先端技術と車両が一堂に会し、特別展示や講演など多彩なコンテンツも体験できる場として、多くの来場者でにぎわいを見せました。その中で、住友ゴム工業（ダンロップ）のブースでは、独自のソフトウエア技術「SENSING CORE（セ