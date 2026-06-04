ゲオストアは、ゲオ限定の『2.1chワイヤレスサウンドバースピーカー（GRJID-2.1BTSPK90W）』および『2.2chワイヤレスサウンドバースピーカー（GRJID-2.2BTSPK100W）』の2機種を、6月4日よりゲオ公式ECサイト「ゲオオンラインストア」および全国のゲオショップの対象店舗にて順次販売する。 本製品は、テレビやパソコンの前にすっきりと設置でき、自宅での映画鑑賞、ゲーム、音楽再