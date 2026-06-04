カシオ計算機が、耐衝撃ウオッチ“G-SHOCK”の航空コンセプトモデル“GRAVITYMASTER”より、新作『GWR-B3000』を7月10日に発売することを発表した。 【詳細画像】ブラック、ブルー、グレーの3つを用意本体外観 『GWR-B3000』は、過酷な環境で任務にあたるプロフェッショナル向けの“Master of G”シリーズに属する一本。陸・海・空それぞれの現場に特化したシリーズの中で、“GRAVITYMASTER”は飛