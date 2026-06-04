デロンギ・ジャパンは、電気ケトルシリーズをリニューアルし、『デロンギ アイコナ 温度設定機能付き電気カフェケトル』、『デロンギ アイコナ・ヴィンテージ 電気ケトル』、『デロンギ アクティブ 電気ケトル』の3シリーズを、6月18日より順次発売する。 【画像あり】各シリーズの個性を維持しながら使いやすくラインナップ一覧 今回のリニューアルでは、各シリーズの個性を維