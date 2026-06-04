瀬戸内地方は、湿った空気の影響で雲が広がり、雨の降っているところがあります。夜も雨雲がかかるでしょう。 5日の明け方にかけて広く雨が降る見込みです。朝以降もすっきりせず、雲の多い天気になるでしょう。朝の最低気温は岡山と高松で19度、津山で18度の予想です。4日朝と同じくらいかやや高い気温になります。日中の最高気温は岡山と津山で24度、高松で25度でしょう。4日と同じくらいの気温になります。4日よりもやや湿度が