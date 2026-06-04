みなさんは義母さんとの関係は良好ですか？それともあまりよくない？せっかくできた家族ですし、できれば良好な関係を結んでおきたいものではありますが現実はそう甘くない……。ママたちが経験した「義母に言われてイヤだった言葉」に関するエピソードを紹介します。今回のエピソードは、孫の誕生会で起こった一件です。義実家で孫のお誕生会。大きなケーキに立てられた、火のついたローソクを一気に吹き消して場は大盛り上が