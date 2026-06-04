ウッドだけでなくアイアンのカテゴリでも勢力を伸ばしているのが『MAX系』アイアンだ。ミスヒットに強く、番手ごとに弾道を最適化して、正確にグリーンを狙えるという。今回は打点がトゥ、ヒールにブレたり、下めヒットでも飛距離のブレが小さいモデルを、ギアコーチの筒康博と小坂圭司が徹底調査した。【試打結果】トゥに強いのはテーラー、ヒールに強いのはピン！他モデルの結果は？◇◇◇【小坂】 フェースの広い範囲で高