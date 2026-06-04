香取慎吾が4日、都内で行われた“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（12日公開）のジャパンプレミアに出席した。【写真】楽しそう！キラキラな笑顔を放つ香取慎吾かつて、テレビ番組でマイケルと共演したことがある香取が登場すると、大きな歓声がわいた。楽しそうに手を振りながらステージに登場し、BGMの「Billie Jean」のシャウトにあわせてポーズを決めて盛り上げた。