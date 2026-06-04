5日は、東日本や西日本で雲が多い天気。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■西日本は朝まで雨 日中もにわか雨に注意5日（金）は、前線上の低気圧は日本の南に進む予想で、西日本は朝まで雨の残るところがあるでしょう。日中はまとまった雨雲は抜けていくものの、次の低気圧が日本海に進んでくる予想で、にわか雨には注意が必要です。東日本も湿った空気の影響で雲が広がりやすく、すっきりしない天気となるでしょう。北日本