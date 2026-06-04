ちゃんみなが4日、都内で行われた“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（12日公開）のジャパンプレミアに出席した。【写真】「かわいい！」コールに照れるちゃんみなちゃんみなは、ブロンドヘア＆シルバーのドレスにマイケル風のキラキラ手袋を合わせたゴージャスな装いで登場。「どちらもピーター・パンが大好き」という共通点が紹介されると、うれしそうな笑顔を見せた。