◇MLB ドジャース 7-0 ダイヤモンドバックス(日本時間4日、チェイス・フィールド)大谷翔平選手の投打の躍動もあり快勝を収めたドジャース。ロバーツ監督が、大谷選手の二刀流起用と休養日についての考えを明かしました。この日の大谷選手は、投げてはわずか2安打に抑える好投。球が荒れる場面もありましたが、しっかりと打者を打ち取っていきました。さらに打っては3安打を含む5出塁。二刀流たる姿を見せつけました。ロバーツ監督