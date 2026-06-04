ＥＸＩＴのりんたろー。が３日、フジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」で、４割引の商品を買うために行った必死のアピールを振り返った。りんたろー。は「割引が異常に好き」だといい「この間、スポーツショップに行ったら、誕生月が４０％オフ。ぼく誕生月だったから」と喜び勇んで４割引で買い物をしようとしたところ、店員から「身分証明書を見せて下さい」と言われたという。残念ながら、りんたろー。はこの日、身分証を