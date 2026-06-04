世界遺産の姫路城では漆喰が崩落。各地で台風6号の影響が出ています。 （カメラマンリポート）「台風の影響で山肌が崩れて道路がなくなっています」 6月3日、大阪府能勢町にある国道477号では、片側1車線の道路が幅6.5m、長さ20mにわたって崩落しているのが見つかりました。 府の土木事務所は台風6号による雨の影響で崩落した可能性が高いとみています。 この影響で周辺の道路は通行止めが続いていて、今後、