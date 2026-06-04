タレントの中山秀征（58）が4日、東京・六本木ヒルズで映画「Michael／マイケル」（12日公開、アントワーン・フークア監督）ジャパンプレミアレッドカーペットパーティーに登場した。この日は赤いジャンパーに身を包み登場。ステージ上では会場のBGMに合わせてマイケル・ジャクソンさんのダンスを再現し、招待客から大きな歓声を浴びていた。最後は人さし指を立て、会場全員で「シューイチ！」と決めていた。同作は、2009年に急死