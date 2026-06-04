男子バレーボールで14連覇を果たしたのが、熊本市中央区にある鎮西高校です。日本代表にメンバー入りしている一ノ瀬漣選手が躍動しました。6月1日のバレーボール男子決勝は、鎮西高校と熊本･山鹿市にある城北高校。注目されたのが、高校生で唯一の日本代表、鎮西の一ノ瀬漣。■第1セット2連続サービスエースで流れを引き寄せると…■第2セット･第3セット要所で、一ノ瀬のプレーが