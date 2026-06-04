女優・広末涼子(45)が4日、自身のインスタグラムを更新。人気女優のものまねで知られる女性タレントとの2ショットを公開した。広末は「モノマネしてくださいました久しぶりにお会いできて、嬉しかったです。沙羅さん、ありがとう」とつづり、女優・綾瀬はるかのものまねなどで知られるタレント・沙羅との2ショットを投稿。沙羅による広末のものまねに、大笑いする様子を収めた写真などをアップした。ファンからは「元気