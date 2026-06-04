Ｇｏｏｇｌｅは４日、日本サッカー協会（ＪＦＡ）とソーシャルバリューパートナー契約を締結したと発表した。また、取り組みとして、日本のサッカーをさらに盛り上げていくため「Ｇｏｏｇｌｅの日本サッカー応援団」を結成。メンバーには、Ｗ北中米３カ国大会に出場する日本代表ＭＦ堂安律（２７）＝Ｅフランクフルト＝や女子日本代表ＭＦ長谷川唯（２９）＝マンチェスターＣ、女子日本代表の内田篤人コーチ（３８）、元女子日本