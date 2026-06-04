モデルでタレントのアンミカ（54）が4日、東京・六本木ヒルズで映画「Michael／マイケル」（12日公開、アントワーン・フークア監督）ジャパンプレミアレッドカーペットパーティーに登場した。この日はマイケル・ジャクソンさんの衣装をオマージュした黒いジャケットに身を包み、腰から赤い布をなびかせて登場。MCから名前を呼ばれた瞬間大きな歓声が上がり、ステージ上でも招待客からの歓声に笑顔を振りまいた。同作は、2009年に急