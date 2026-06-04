テレビ東京は４日、都内の同局で定例社長会見を開き、吉次弘志社長は、ＮＨＫがネットフリックスと、人気ドラマ計１９作品を順次世界配信していくと決めたことについて、持論を言及した。「判断の是非について、私がコメントするべき立場にないと思うんですけども」と前置きしながらも「ＮＨＫは国民の受信料で成り立っている公共放送なんですよね。ネットフリックスに対してだけでなく、いろんなプラットホームに、どういうコ