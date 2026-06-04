タレント松本伊代（60）が、4日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。隠し持っている“推し活グッズ”を明かした。松本はクローゼットを整理する際に、夫のヒロミに着ていない服などを捨てられることを明かした。黒柳徹子から「実は今もクローゼットに“推し活グッズ”っていうものを隠し持ってるって」と振られると、松本は「そうなんですけど、（松田）聖子さんのコンサートに早見優ちゃんと行ったときに