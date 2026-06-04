神奈川２位校として出場した関東大会で優勝した三浦学苑ナイン＝茨城トヨタスポーツパークうしく野球場高校軟式野球の春季関東大会は４日、茨城県牛久市の茨城トヨタスポーツパークうしく野球場で決勝を行い、三浦学苑（神奈川２位）が八王子東（東京２位）を１１−１で下し、２年連続２度目の頂点に立った。三浦学苑は初回、水村蒼天（あおい）（２年）、牛尾大空（たく）（同）の適時打などで一挙５点を先制。二、四回にも水