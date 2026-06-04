落語家三湯亭円楽（48）が4日、東京・池之端しのぶ亭で、「五代目圓楽一門会新体制発足記念落語会」（8月20〜21日、東京・有楽町ホール）に向けての会見を行った。円楽は「4月1日に新体制となり、私が会長、萬橘副会長になりまして、世間に対する大きな花火を打ち上げたい」と話した。落語協会、落語芸術協会、立川流、上方落語協会からゲストが出演する。円楽は「年内でこの顔付けでできるのは奇跡」と、自らが出演依頼をした経