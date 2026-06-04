GAME Watch編集部宛に、彼ヶ津村 観光部 入村体験促進課という役所から通知が届いた。 内容は彼ヶ津村での入村体験にぜひご参加くださいというもの。注意事項には「体調管理は自己責任」、「不可抗力による事故・怪我については責任を負いかねる」といった不穏な記載がある。 実は、これは日本一ソフトウェアの田舎暮らし生活シミュレーション「ほの暮らしの庭」体験会の案内状だ。ただの案内状ではなく、ゲ&#