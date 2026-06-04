【モデルプレス＝2026/06/04】乃木坂46・4期生の金川紗耶が6月30日に発売する1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）より、4種の裏表紙カットが公開された。【写真】24歳乃木坂メンバー、ショートパンツでスラリとした美脚披露◆金川紗耶、裏表紙4種公開表紙4種に対し、裏表紙もそれぞれ4種類用意。通常版には、さわやかな青空とキラキラな笑顔がまぶしい、まさに王道アイドルといわんばかりのカットを採用。“