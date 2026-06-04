メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県伊賀市の稲森稔尚市長が4日、記者会見を開き、一部週刊誌が報じた“不倫”を否定しました。 4日正午から開かれた、稲森市長の緊急会見。 「一部週刊誌報道につきまして、市民の皆様そして市役所の職員の皆様、そして何よりも家族に対して多大な心配をかけていることを、大変心苦しく思っています」 一部週刊誌は4日朝、既婚者である稲森市長が津市の女性市議と”不倫関係”にあ