愛知県みよし市は来年4月の市議会議員選挙で県内で初めて電子投票を導入することを明らかにしました。 電子投票の導入は、みよし市の小山祐市長が4日発表しました。 電子投票は、投票所に設置されたタブレットに候補者の名前が表示され、有権者がタッチペンを操作して投票します。 電子投票は地方選挙のみ導入でき、実施されれば愛知県では初めてとなる見込みです。 書き損じなどによる無効票の減少が期待され